"Я больше никогда не хочу возвращаться в Бразилию. У меня было похожее мнение еще до Коринтианс. В конце концов, я вернулся в клуб, где начинал, потому что хотел этого.

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Но теперь я намерен завершить здесь, в Европе, Соединенных Штатах или где угодно. Если получится в Англии, это было бы здорово. Я намерен играть еще 4-5 лет. Но мы никогда не знаем наверняка, потому что футбол слишком непредсказуем", – цитирует Виллиана PL Brasil.

Напомним, именитый вингер год отыграл за Коринтианс, но был вынужден уйти из-за угроз фанатов в адрес семьи. Прошлым летом Виллиан присоединился к Фулхэму, где приносит немало пользы – 3 гола и 4 ассиста в 23 матчах АПЛ. В августе экс-звезде Шахтера исполнится 35 лет.

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