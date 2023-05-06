Вінгер Фулхема Вілліан не хоче мати нічого спільного з рідною Бразилією до кінця кар'єри.

"Я більше ніколи не хочу повертатися до Бразилії. У мене була схожа думка ще до Корінтіанс. Зрештою, я повернувся до клубу, де починав, бо хотів цього.

"Мріяв опинитися в Європі як український гравець, а не як біженець": форвард Шахтаря – про жах Маріуполя і свою кар'єру

Але тепер я маю намір завершити тут, у Європі, чи Сполучених Штатах чи деінде. Якщо вийде в Англії, це було б чудово. Я маю намір грати ще 4-5 років. Але ми ніколи не знаємо напевне, бо футбол надто непередбачуваний", – цитує Вілліана PL Brasil.

Нагадаємо, іменитий вінгер рік відіграв за Корінтіанс, але був змушений піти через погрози фанатів на адресу сім'ї. Минулого літа Вілліан приєднався до Фулхема, де приносить чимало користі – 3 голи та 4 асисти в 23 матчах АПЛ. У серпні екс-зірці Шахтаря виповниться 35 років.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано