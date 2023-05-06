"Я потерял все, что было в Мариуполе. Мне тяжело вспоминать этот город, если честно. Мой последний клуб в Украине базировался там, и я потерял все. Свои старые вещи, но меня это не очень волнует, потому что мои родители живы. Впрочем, город был полностью разрушен, погибли 90 тысяч человек из 400 тысяч населения. Это ужасные цифры, как и фото и видео оттуда.

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Теперь мы еще больше гордимся тем, что украинцы, потому что наши люди доказывают всему миру, что мы можем бороться за свою свободу, за нашу землю и ради наших детей. Конечно, мы не солдаты, но стараемся демонстрировать это и на футбольном поле.

Очевидно, что последний год был очень тяжелым для меня на поле и для моей страны. В моей жизни все поменялось. Я мечтал оказаться в Европе как футболист, но не так. Я хотел это сделать как украинский игрок, а не как беженец", – признался Вьюнник в интервью Olympic.com.

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