Екс-форвард Шахтаря Дентінью нарешті знайшов собі новий клуб, повідомляє Globo.

Шахтар готовий відпустити провального легіонера – "гірники" мають принципову умову

За інформацією джерела, 35-річний футболіст виступатиме за бразильський Амазонас, який цього сезону дебютував у тамтешній Серії В.

Зазначається, що гравець, який більше року перебував без клубу, вже погодив умови співпраці і навіть встиг провести тренування у складі нової команди. Контракт підписано до кінця 2024-го.

Нагадаємо, за Шахтар Дентінью виступав з 2011 по 2021 роки, провів 197 поєдинків, у яких забив 29 голів та віддав 16 асистів. Разом з "гірниками" він став 7-разовим чемпіоном УПЛ. Його останнім клубом була бразильська Сеара, яку він покинув 1 січня 2023 року.

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