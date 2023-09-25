Защитник Фиорентины Додо не сможет помочь команде в ближайшее время.

Команде Винченцо Итальяно удалось одержать важную победу над Удинезе (2:0) в Серии А. Впрочем, в начале матча Фиорентина потеряла Додо из-за травмы.

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Бразилец уже на пятой минуте встречи покинул поле в слезах с помощью медицинского персонала. Как информирует сайт Джанлуки Ди Марцио, у защитника диагностировали разрыв крестообразной связки. В ближайшее время Додо прооперируют и он начнет восстановление, которое может занять около полугода.

Напомним, бразилец присоединился к Фиорентине в 2022 году, перейдя из Шахтера. В общей сложности Додо сыграл за "пурпурных" в 57 матчах, в которых забил один гол и оформил четыре ассиста.

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