Команді Вінченцо Італьяно вдалося здобути важливу перемогу над Удінезе (2:0) в Серії А. Втім, на початку матчу Фіорентина втратила Додо через травму.

Аталанта у матчі зі скасованим голом здолала Кальярі, Фіорентина дотисла Удінезе і піднялась у топ-5 Серії А

Бразилець вже на п'яті хвилині зустрічі покинув поле в сльозах за допомогою медичного персоналу. Як інформує сайт Джанлуки Ді Марціо, у захисника діагностували розрив хрестоподібної зв'язки. Найближчим часом Додо прооперують і він розпочне відновлення, яке може зайняти близько пів року.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Фіорентини у 2022 році, перейшовши з Шахтаря. Загалом Додо зіграв за "пурпурових" у 57 матчах, в яких забив один гол та оформив чотири асисти.

Шахтар звикає до Гамбурга: Ребров і Шмейхель побачили фіаско, розсудливий Пятов, вулички з патріотами – наш репортаж