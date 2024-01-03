Бразилец сейчас выступает в греческом клубе. Его контракт с Панатинаикосом истекает летом 2024 года, а, следовательно, Бернард может вести переговоры с любым клубом.

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Согласно информации Uol, на вингера претендуют Америка МГ и действующий чемпион Бразилии – Палмейрас. Представители команд планируют встретиться с 31-летним игроком на второй неделе января. Отмечается, что у Бернарда сильная связь с Америкой МГ. Палмейрас отрицает свой интерес к игроку.

Бернард переехал в Шахтер с Атлетико Минейро за 25 миллионов евро, что до сих пор является трансферным рекордом в истории УПЛ.

За Панатинаикос бразилец выступает с 2022 года. В активе Бернарда 60 матчей за греческий клуб, в которых он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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