Бразилець наразі виступає у грецькому клубі. Його контракт з Панатінаїкосом спливає влітку 2024 року, а, отже, Бернард може вести перемовини з будь-яким клубом.

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Згідно з інформацією Uol, на вінгера претендують Амеріка МГ та чинний чемпіон Бразилії Палмейрас. Представники команд планують зустрітися з 31-річним гравцем на другому тижні січня. Зазначається, що у Бернарда сильний зв'язок з Амерікою МГ. Палмейрас заперечує свій інтерес до гравця.

Бернард переїхав до Шахтаря з Атлетіко Мінейро за 25 мільйонів євро, що досі є трансферним рекордом в історії УПЛ.

За Панатінаїкос бразилець виступає з 2022 року. В активі Бернарда 60 матчів за грецький клуб, в яких він забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

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