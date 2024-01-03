Спортивный портал ESPN назвал худшие и лучшие зимние трансферы элитных клубов АПЛ.

В список худших трансферов Манчестер Сити вошел Нери Кастильо. "Горожане" заплатили Шахтеру за его аренду 5 млн евро. Вингер за английский клуб сыграл 8 матчей, но так и не отличился результативными действиями.

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Более ужасающим трансфером аналитики считают лишь покупку Уилфрида Бони в 2015 году. За ивуарийского форварда было заплачено 25 млн фунтов. Бони во всех турнирах за Манчестер Сити сыграл 46 матчей, в которых забил 10 голов.

На третьем месте в списке провальных трансферов разместился грек Георгиос Самарас. Нападающий перешел в клуб в январе 2006 года за 6 млн евро из нидерландского Херенвена.

Стоит отметить, что Кастильо считается одним из худших трансферов и в истории Шахтера. "Горняки" отдали за мексиканского футболиста Олимпиакоса летом 2007 года 15 млн евро. В УПЛ за донецкую команду Нери забил 1 гол за 12 матчей, проведя большинство времени в арендах.

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