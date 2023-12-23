Бывший вингер Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста может вернуться на родину, чтобы вернуть Сантос в элиту.

Сантос сделал предложение Дугласу Косте присоединиться к клубу – бразилец сейчас находится в статусе свободного агента, сообщаетGlobo.

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Переговоры обещают быть непростыми, ведь Сантос сократил зарплатную ведомость после вылета из элиты бразильского футбола. Сейчас клуб предложил Дугласу Косте зарплату значительно ниже ожидаемой. Вингер также имеет вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Отметим, что Коста в прошлом сезоне МЛС провел 22 матча за Лос-Анджелес Гэлакси во всех соревнованиях, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами. Бразилец выступал за Шахтер с 2010 по 2015 годы, после чего перешел в Баварию.

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