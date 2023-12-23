Колишній вінгер Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дуглас Коста може повернутись на батьківщину, аби повернути Сантос до еліти.

Сантос зробив пропозицію Дугласу Кості приєднатись до клубу – бразилець наразі перебуває у статусі вільного агента, повідомляє Globo.

Легенду Шахтаря запропонували Ювентусу – він готовий грати за копійки

Переговори обіцяють бути непростими, адже Сантос скоротив зарплатну відомість після вильоту з еліти бразильського футболу. Наразі клуб запропонував Дугласу Кості зарплату значно нижчу за очікувану. Вінгер також має варіант із продовженням кар'єри в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що Коста в минулому сезоні МЛС провів 22 матчі за Лос-Анджелес Гелаксі у всіх змаганнях, в яких відзначився 4 голами та 7 асистами. Бразилець виступав за Шахтар з 2010 по 2015 роки, після чого перейшов у Баварію.

Суд ЄС ухвалив офіційне рішення на користь Суперліги – УЄФА і ФІФА програли скандальну справу