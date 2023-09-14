В рамках 23-го тура бразильской Серии А встречались два кризисных клуба – Интернасьонал и Сан-Паулу. Гости открыли счет перед самым перерывом благодаря пенальти, который в дурацком стиле привез голкипер.

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Впрочем, Интернасьонал во втором тайме сумел исправить ситуацию. Победный гол забил Рене, которому ассистировал экс-хавбек Шахтера Алан Патрик. Следует отметить, что это первая победа Интернасьонала в рамках чемпионата с середины июня. Безвыигрышная серия длилась ровно 10 матчей.

К слову, в составе хозяев Алан Патрик был единственным экс-представителем УПЛ, сыгравшим в матче. Карлос Де Пена просидел всю игру на скамейке для запасных, Луис Адриано отбывал дисквалификацию, а Витао находится в клубном лазарете.

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