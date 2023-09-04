Экс-легионер Шахтера хотел сделать калекой 60-миллионную жемчужину Реала – видео зверского фола
Матч чемпионата Бразилии между Палмейрас и Коринтианс превратился в настоящую бойню.
Гранды так и не смогли забить хоть один гол, зато грубостей хватало. Арбитр Андерсон Даронко под занавес встречи удалил по одному игроку в каждой команде.
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Первым ушел с поля защитник Палмейрас Мурило, за несколько секунд получивший две желтые (грубый фол в центре поля и споры с рефери). Майкон решил уравнять составы. Бывший хавбек Шахтера грубо влетел в колено Эндрику, который развивал контратаку "зеленых". Сначала Даронко ограничился желтой, однако после просмотра повтора не сомневался в прямой красной игроку Коринтианс.
К счастью, 17-летний Эндрик избежал серьезной травмы. Жестокий фол Майкона явно должен был напугать руководителей Реала, отдавших за звездочку Палмейрас 60 млн евро и ожидающих совершеннолетия, чтобы забрать его из Бразилии.
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