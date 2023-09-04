Гранды так и не смогли забить хоть один гол, зато грубостей хватало. Арбитр Андерсон Даронко под занавес встречи удалил по одному игроку в каждой команде.

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Первым ушел с поля защитник Палмейрас Мурило, за несколько секунд получивший две желтые (грубый фол в центре поля и споры с рефери). Майкон решил уравнять составы. Бывший хавбек Шахтера грубо влетел в колено Эндрику, который развивал контратаку "зеленых". Сначала Даронко ограничился желтой, однако после просмотра повтора не сомневался в прямой красной игроку Коринтианс.

Entrada criminal sobre un chico de 17 años pic.twitter.com/Jm6vR9kMIe — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 3, 2023

К счастью, 17-летний Эндрик избежал серьезной травмы. Жестокий фол Майкона явно должен был напугать руководителей Реала, отдавших за звездочку Палмейрас 60 млн евро и ожидающих совершеннолетия, чтобы забрать его из Бразилии.

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