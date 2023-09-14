В рамках 23-го туру бразильської Серії А зустрічалися два кризових клуби – Інтернасьйонал та Сан-Паулу. Гості відкрили рахунок перед самісінькою перервою завдяки пенальті, який у безглуздому стилі привіз голкіпер.

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Втім, Інтернасьйонал у другому таймі зумів виправити ситуацію. Переможний гол забив Рене, якому асистував екс-хавбек Шахтаря Алан Патрік. Слід відзначити, що це перша перемога Інтернасьйонала в рамках чемпіонату Бразилії з середини червня. Безвиграшна серія тривала рівно 10 матчів.

До слова, у складі господарів Алан Патрік був єдиним екс-представником УПЛ, який зіграв у матчі. Карлос Де Пена просидів усю гру на лаві для запасних, Луїс Адріано відбував дискваліфікацію, а Вітао перебуває в клубному лазареті.

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