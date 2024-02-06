Полузащитник Бетиса и сборной Испании Иско, скорее всего, не успеет восстановиться к Евро-2024.

Иско является одним из лучших игроков Ла Лиги в этом сезоне. 31-летний полузащитник Бетиса находился в отличной форме, пока не получил травму в матче с Хетафе на прошлых выходных. Изначально предполагалось, что игрок выбыл на месяц. Однако теперь Иско прошёл углублённое медобследование и узнал точный срок реабилитации.

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Как информирует AS, Иско может попрощаться с мечтой сыграть на Евро-2024 – он выбыл из строя на 6-8 недель. Бетис отказался от операции, из-за которой хавбек, скорее всего, пропустил бы остаток сезона. Клуб сделал выбор в пользу консервативного лечения. Однако это продлевает сроки травмы – из-за этого условия Иско не сможет помочь сборной Испании в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы против Колумбии и Бразилии.

Сообщается, что главный тренер "Фурии рохи" Луис Де ла Фуэнте вряд ли захочет внести в заявку на турнир 32-летнего ветерана, который давно не вызывался в национальную команду.

Ранее Иско неоднократно заявлял о желании вернуться в сборную Испании и сыграть на Евро-2024.

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