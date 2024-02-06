Півзахисник Бетіса і збірної Іспанії Іско, швидше за все, не встигне відновитися до Євро-2024.

Іско є одним із найкращих гравців Ла Ліги в цьому сезоні. 31-річний півзахисник Бетіса перебував у чудовій формі, поки не зазнав травми в матчі з Хетафе минулих вихідних. Спочатку передбачалося, що гравець вибув на місяць. Однак тепер Іско пройшов поглиблене медобстеження і дізнався точний термін реабілітації.

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Як інформує AS, Іско може попрощатися з мрією зіграти на Євро-2024 – він вибув з ладу на 6-8 тижнів. Бетіс відмовився від операції, через яку хавбек, швидше за все, пропустив би залишок сезону. Клуб зробив вибір на користь консервативного лікування. Однак це подовжує терміни травми – через ці умови Іско не зможе допомогти збірній Іспанії в товариських матчах перед чемпіонатом Європи проти Колумбії та Бразилії.

Повідомляється, що головний тренер "Фурії рохи" Луїс Де ла Фуенте навряд чи захоче внести в заявку на турнір 32-річного ветерана, який давно не викликався в національну команду.

Раніше Іско неодноразово заявляв про бажання повернутися до збірної Іспанії та зіграти на Євро-2024.

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