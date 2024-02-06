Нападающий Жироны Артем Довбик не раскрывает карты перед центральным матчем тура, а то и всего чемпионата Испании против Реала.

Украинец пропустил матч против Реал Сосьедада (0:0) и напугал всех якобы проблемами с мениском. Впрочем, Довбику удалось избежать серьезной травмы.

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10 февраля Жирона сыграет на поле Реала в рамках 24-го тура Ла Лиги. Сейчас мадридцы имеют 2 очка запаса над каталонцами. Испанские СМИ пророчат Довбику выход на поле, но сам Артем сохраняет интригу. "Это тайна", – ответил форвард Жироны на запрос Tribuna относительно своего участия в игре.

Заметим, что Довбик может сойтись и с конкурентом за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании. Сейчас первое место с 14 голами делят трое игроков – украинец, Борха Майораль (Хетафе) и Джуд Беллингем как раз из Реала.

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