Бывший хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Англии впечатлил с первых тренировок в составе Сеула, а теперь провел дебютный матч.

Экс-игрок Динамо оказался в чемпионате Индии

Южнокорейский клуб в спарринге встречался с командой японского университета Каноя. Товарищеская встреча проходила за закрытыми дверями, но 31-летний Лингард решил похвастаться результатом в соцсетях. Сеул разорвал соперника со счетом 11:1, а звездный новичок отметился дебютным голом, проведя на поле 50 минут.

Напомним, Лингард 8 месяцев сидел без клуба перед сенсационным решением перебраться в Южную Корею. Джесси уверял, что отклонил 26 приглашений из разных уголков мира. В Сеуле ему будут платить миллион евро в год – рекордные деньги для местной К-лиги.

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