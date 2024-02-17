Колишній хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Англії вразив з перших тренувань у складі Сеула, а тепер провів дебютний матч.

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Південнокорейський клуб у спарингу зустрічався з командою японського університету Каноя. Товариська зустріч відбувалася за зачиненими дверима, але 31-річний Лінгард вирішив похизуватися результатом у соцмережах. Сеул розірвав суперника з рахунком 11:1, а зірковий новачок відзначився дебютним голом, провівши на полі 50 хвилин.

Нагадаємо, Лінгард 8 місяців сидів без клубу перед сенсаційним рішенням перебратися у Південну Корею. Джессі запевняв, що відхилив 26 запрошень з різних куточків світу. У Сеулі йому платитимуть мільйон євро на рік – рекордні гроші для місцевої К-ліги.

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