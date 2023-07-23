"Да, у меня закончился контракт с Ворсклой. Договаривались о подписании нового соглашения, но я пока ни к чему не пришел. ЛНЗ? – Время покажет, пока ничего не буду комментировать.

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Когда контракта нет, есть определенные переговоры – там, там и там это нормальная ситуация. Когда заканчивается контракт, на тебя какие-то клубы выходят, и все такое. Что-то устраивает, то нет, это такой процесс. Конкретные клубы пока называть не буду. Еще немного времени, и все прояснится.

Тренерская работа? Да, я параллельно учусь, закончил курсы, у меня тренерская лицензия В. Готовлю себя к будущей тренерской работе. И уже занимаюсь этим. Но прямо сейчас переходить в тренерство я не планирую. Потому что прекрасно чувствую себя физически, у меня хорошая генетика и физиология. Я мотивирован, у меня большие амбиции, еще хочу играть. Я понимаю, что еще могу быть полезным своему клубу и получать удовольствие от футбола", – цитирует форварда портал Украинский футбол.

Напомним, в прошлом сезоне Олейник провел 25 матчей во всех турнирах (забил 2 гола и отдал 4 ассиста). Сыграл 12 матчей за сборную Украины (без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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