"Так, у мене закінчився контракт із Ворсклою. Домовлялися про підписання нової угоди, але я поки що ні до чого не прийшов. ЛНЗ? Час покаже, поки нічого не коментуватиму.

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Коли контракту нема, є певні переговори – там, там і там, це нормальна ситуація. Коли закінчується контракт, на тебе якісь клуби виходять, і таке інше. Щось влаштовує, щось ні, це такий процес. Конкретні клуби поки називати не буду. Ще трохи часу, і все проясниться.

Тренерська робота? Так, я паралельно навчаюсь, закінчив курси, у мене тренерська ліцензія В. Готую себе до майбутньої тренерської роботи. І вже займаюся цим. Але прямо зараз переходити до тренерства я не планую. Тому що чудово почуваюся фізично, у мене хороша генетика і фізіологія. Я мотивований, маю великі амбіції, ще хочу грати. Я розумію, що ще можу бути корисним своєму клубу і отримувати задоволення від футболу", – цитує форварда портал Український футбол.

Нагадаємо, в минулому сезоні Олійник провів 25 матчів у всіх турнірах (забив 2 голи і віддав 4 асисти). Зіграв 12 матчів за збірну України (без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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