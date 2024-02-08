Пресс-служба Сеула подтвердила переход 31-летнего англичанина. Детали сделки с Джесси Лингардом южнокорейский клуб не разгласил.

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Как сообщает Daily mail, полузащитник подписал контракт на два года. Зарплата англичанина составит 970 тысяч фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком всей лиги.

Напомним, что последним клубом Джесси Лингарда был Ноттингем Форест, который он покинул прошлым летом. Англичанин длительное время выступал за Манчестер Юнайтед. В составе манкунианцев он провел 232 матча, в которых забил 35 голов и отдал 21 ассист.

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