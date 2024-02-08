Прес-служба Сеула підтвердила перехід 31-річного англійця. Деталі угоди з Джессі Лінгардом південнокорейський клуб не розголосив.

Роналду може возз'єднатися з колишнім партнером по Реалу – зірку Манчестер Юнайтед заманюють шаленими грошима

Як повідомляє Daily mail, півзахисник підписав контракт на два роки. Зарплатня англійця становитиме 970 тисяч фунтів на рік, що зробить його найвисокооплачуванішим гравцем всієї ліги.

Нагадаємо, що останнім клубом Джессі Лінгарда був Ноттінгем Форест, який він покинув минулого літа. Англієць тривалий час виступав за Манчестер Юнайтед. У складі манкуніанців він провів 232 матчі, в яких забив 35 голів та віддав 21 асист.

"Можливо, це смерть. Але я готовий": людина, яка (не) вбила Малюків Басбі