Криштиану Роналду и Рафаэль Варан во время игры в Реале / фото: EFE/Archivo

Француз разочарован своим пребыванием в составе манкунианцев из-за нехватки игрового времени. Рафаэль Варан раздумывает над тем, чтобы сменить клуб летом.

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Как сообщает Daily Star, Аль-Наср хочет воспользоваться ситуацией защитника и заманить его в Саудовскую Аравию. Клуб Криштиану Роналду готов предложить Варану контракт с зарплатой в 50 миллионов фунтов (62,7 миллиона долларов) в год, чтобы убедить его переехать на Ближний Восток.

Варан присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2021 года, перейдя из Реала. Всего француз сыграл за манкунианцев в 84 матчах во всех турнирах. В активе защитника два гола и одна результативная передача.

Рафаэль Варан пять лет выступал вместе с Криштиану Роналду в Реале, в составе которого выигрывали четыре раза Лигу чемпионов. Они также успели поиграть вместе в Манчестер Юнайтед.

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