Экс-звезда Ман Сити получил травму – есть риск досрочного завершения карьеры
Полузащитник Реала Сосьедад Давид Силва порвал "кресты".
Атакующий хавбек Реала Сосьедад Давид Силва порвал переднюю крестообразную связку колена. Как информирует официальный сайт баскского клуба, проблема была обнаружена во время медицинского осмотра после жалобы игрока на дискомфорт в левом колене.
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Сообщается, что сейчас 37-летний Силва ожидает оценки специалиста по поводу сроков своего восстановления. Как правило, после подобных травм футболисты восстанавливаются от 6 до 9 месяцев. Учитывая возраст Силвы, восстановительный процесс может занять больше времени.
Контракт легендарного полузащитника с Реалом Сосьедад рассчитан до лета 2024 года. Во время его пролонгации клуб сравнил Силву с "волшебником из Хогвартса".
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