Атакующий хавбек Реала Сосьедад Давид Силва порвал переднюю крестообразную связку колена. Как информирует официальный сайт баскского клуба, проблема была обнаружена во время медицинского осмотра после жалобы игрока на дискомфорт в левом колене.

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Сообщается, что сейчас 37-летний Силва ожидает оценки специалиста по поводу сроков своего восстановления. Как правило, после подобных травм футболисты восстанавливаются от 6 до 9 месяцев. Учитывая возраст Силвы, восстановительный процесс может занять больше времени.

Контракт легендарного полузащитника с Реалом Сосьедад рассчитан до лета 2024 года. Во время его пролонгации клуб сравнил Силву с "волшебником из Хогвартса".

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