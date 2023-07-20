Атакувальний хавбек Реала Сосьєдад Давід Сілва порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Як інформує офіційний сайт баскського клубу, проблема була виявлена під час медичного огляду після скарги гравця на дискомфорт у лівому коліні.

У стилістиці гри Hogwarts Legacy – Реал Сосьєдад ефектно оголосив про продовження контракту з Сілвою

Повідомляється, що зараз 37-річний Сілва очікує оцінки фахівця щодо термінів свого відновлення. Як правило, після подібних травм футболісти відновлюються від 6 до 9 місяців. З огляду на вік Сілви, відновлювальний процес може зайняти більше часу.

Контракт легендарного півзахисника з Реалом Сосьєдад розрахований до літа 2024 року. Під час його пролонгації клуб порівняв Сілву з "чарівником із Хоґвортса".

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків