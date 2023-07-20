Екс-зірка Ман Сіті зазнав жахливої травми – є ризик дострокового завершення кар'єри
Півзахисник Реала Сосьєдад Давід Сілва порвав "хрести".
Атакувальний хавбек Реала Сосьєдад Давід Сілва порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Як інформує офіційний сайт баскського клубу, проблема була виявлена під час медичного огляду після скарги гравця на дискомфорт у лівому коліні.
У стилістиці гри Hogwarts Legacy – Реал Сосьєдад ефектно оголосив про продовження контракту з Сілвою
Повідомляється, що зараз 37-річний Сілва очікує оцінки фахівця щодо термінів свого відновлення. Як правило, після подібних травм футболісти відновлюються від 6 до 9 місяців. З огляду на вік Сілви, відновлювальний процес може зайняти більше часу.
Контракт легендарного півзахисника з Реалом Сосьєдад розрахований до літа 2024 року. Під час його пролонгації клуб порівняв Сілву з "чарівником із Хоґвортса".
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків