"Желто-черные" на своем официальном сайте сообщили о завершении сотрудничества с хавбеками Владимиром Одарюком и Кириллом Ковальцем.

Александрия объявила о подписании форварда и защитника

Одарюк присоединился к Александрии прошлым летом и успел провести 16 матчей. Уже известно, что его следующим клубом стал Ингулец. Ковалец отдал Александрии гораздо больше – 88 матчей и 14 голов за 4 года. Хавбека сватали в Зарю и СК Днепр-1, но договоренности пока нет.

Добавим, что прошлый сокращенный сезон команда Юрия Гуры завершила на шестой строчке и осталась без еврокубков.

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