В 28 туре чемпионата Бразилии Коринтианс встречался с аутсайдером Америкой МГ. Хозяева поля едва избежали поражения в матче.

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Америка МГ открыла счет еще в первом тайме. Несмотря на старания, Коринтианс не сумел воплотить свои моменты в голы. Отыграться удалось лишь в компенсированное время. Экс-полузащитник Днепра Джулиано классно открылся на сброс партнера и головой переправил мяч в сетку ворот. Таким образом Коринтианс набрал 33 балла и оторвался на три пункта от зоны вылета. Америка МГ остается на последнем месте с 19 очками.

Напомним, что Джулиано выступал за Днепр с 2011 по 2014 годы. Бразилец сыграл за украинский клуб в 103 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.