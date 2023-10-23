У 28 турі чемпіонату Бразилії Корінтіанс зустрічався з аутсайдером Амерікою МГ. Господарі поля ледь уникли поразки в матчі.

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Амеріка МГ відкрила рахунок ще в першому таймі. Попри старання, Корінтіанс не зумів втілити свої моменти в голи. Відігратися вдалося лише в компенсований час. Екс-півзахисник Дніпра Джуліано класно відкрився на скидання партнера і головою переправив м'яч у сітку воріт. Таким чином Корінтіанс набрав 33 бали й відірвався на три пункти від зони вильоту. Амеріка МГ залишається на останньому місці з 19 очками.

Нагадаємо, що Джуліано виступав за Дніпро з 2011 по 2014 роки. Бразилець зіграв за український клуб в 103 матчах, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.