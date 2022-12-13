Фламенго назначил нового главного тренера. Им стал Витор Перейра.

Победитель Копа Либертадорес-2022 объявил о достижении договоренности с Витором Перейрой. Соглашение с португальским тренером рассчитано на сезон-2023, сообщил Фламенго на своей странице в Twitter.

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В этой должности Перейра сменил бразильца Доривала Жуниора, который возглавлял команду последние полгода и выиграл Кубок Либертадорес-2022.

Примечательно, что Перейра считался одним из кандидатов на должность сборной Бразилии после отставки Тите. Экс-форвард Динамо Клебер на днях утверждал, что Витор ведет переговоры о назначении наставником "селесао".

Ранее 54-летний португалец работал в Порту, Аль-Ахли, Олимпиакосе, Фенербахче, Мюнхене 1860, Шанхай СИПГ. Последним его местом работы был другой бразильский клуб – Коринтианс. В январе Перейра был близок к назначению главным тренером Эвертона, однако клуб Виталия Миколенко выбрал Фрэнка Лэмпарда.

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