Экс-звезда Динамо всех обманул – его кандидат вместо сборной Бразилии выбрал другую работу
Фламенго назначил нового главного тренера. Им стал Витор Перейра.
Победитель Копа Либертадорес-2022 объявил о достижении договоренности с Витором Перейрой. Соглашение с португальским тренером рассчитано на сезон-2023, сообщил Фламенго на своей странице в Twitter.
Экс-форвард Динамо рассекретил кандидатуру нового тренера сборной Бразилии – инсайд от двукратного чемпиона Украины
В этой должности Перейра сменил бразильца Доривала Жуниора, который возглавлял команду последние полгода и выиграл Кубок Либертадорес-2022.
Примечательно, что Перейра считался одним из кандидатов на должность сборной Бразилии после отставки Тите. Экс-форвард Динамо Клебер на днях утверждал, что Витор ведет переговоры о назначении наставником "селесао".
Ранее 54-летний португалец работал в Порту, Аль-Ахли, Олимпиакосе, Фенербахче, Мюнхене 1860, Шанхай СИПГ. Последним его местом работы был другой бразильский клуб – Коринтианс. В январе Перейра был близок к назначению главным тренером Эвертона, однако клуб Виталия Миколенко выбрал Фрэнка Лэмпарда.
Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком