Переможець Копа Лібертадорес-2022 оголосив про досягнення домовленості з Вітором Перейрою. Угода з португальським тренером розрахована на сезон-2023, повідомив Фламенго на своїй сторінці у Twitter.

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На цій посаді Перейра змінив бразильця Дорівала Жуніора, який очолював команду останні півроку та виграв Кубок Лібертадорес-2022.

Цікаво, що Перейра вважався одним із кандидатів на посаду збірної Бразилії після відставки Тіте. Екс-форвард Динамо Клебер днями стверджував, що Вітор веде перемовини щодо призначення наставником "селесао".

Раніше 54-річний португалець працював у Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакосі, Фенербахче, Мюнхені 1860, Шанхай СІПГ. Останнім його місцем роботи був інший бразильський клуб – Корінтіанс. У січні Перейра був близький до призначення головним тренером Евертона, проте клуб Віталія Миколенка обрав Френка Лемпарда.

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