Накануне сборная Бразилии завершила свои выступления на ЧМ-2022, уступив в 1/4 финала Хорватии в серии послематчевых пенальти. После завершения поединка главный тренер "селесао" Тите покинул свой пост. Футбольная общественность сразу стала предлагать возможных кандидатов.

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Высказался по поводу потенциального наставника и бывший форвард Динамо Клебер. "Как я узнал из своих источников, Витор Перейра ведет переговоры с Федерацией футбола Бразилии. Ждем результатов переговоров", – написал Клебер на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, Перейра в качестве тренера стал двукратным чемпионом Португалии с Порту, завоевал золото с греческим Олимпиакосом и китайским Шанхай СИПГ. Последним его клубом был бразильский Коринтианс.

Напомним, Клебер выступал за Динамо в 2004-2008 годах – в составе киевлян бразилец провел 74 матча, в которых забил 28 голов.

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