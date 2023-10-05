Состоялись поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах A и B. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2023/24, 2-й тур

Группа A

Фрайбург – Вест Хэм – 1:2

Голы: Шаллай, 49 – Пакета, 8, Агерд, 66

Бачка-Топола – Олимпиакос – 2:2

Голы: Даковац, 63, Пантович, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57

Удаления: Нтои, 72, (Олимпиакос)

Группа B

АЕК – Аякс – 1:1

Голы: Вида, 75 – Бергвейн, 30, (пен.)

Марсель – Брайтон – 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Грос, 55, Жоао Педро, 88, (пен.)

В группе A Вест Хэм оказался сильнее Фрайбурга. Пакета уже на 8-й минуте вывел "молотков" вперед, замкнув навес Боуэна с фланга. Фрайбург отыгрался на старте второго тайма: Шаллай с третьей попытки прошил Фабиански. Вест Хэм снова повел в счете в середине второго тайма – Уорд-Прауз навесом с углового нашел в штрафной Агерда.

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В параллельной игре Олимпиакос не удержал победу над Бачка-Тополой. Масурас открыл счет во встрече после ассиста Поденсе, а на старте второго тайма португалец уже забил и сам. Даковац один мяч отыграл, а под конец игры Пантович спас Бачка-Тополу от поражения.

Таким образом, Вест Хэм возглавил группу A, набрав 6 очков. Фрайбург набрал 3 пункта, а Олимпиакос и Бачка-Топола имеют по 1 баллу.

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В квартете смерти – группе B – Аякс не смог обыграть АЕК. Амстердамцы повели в счете на 30 минуте – Бергвейн реализовал пенальти. Но амстердамцы не смогли удержать победу. АЕК спас бывший защитник Динамо – Домагой Вида. Хорват на 75 минуте головой вколотил мяч в сетку ворот после навеса Нордина Амрабата.

DOMAGOJ VIDA HEADS LEVEL AGAINST AJAX!!!

NORDIN AMRABAT WITH A GREAT ASSIST!!!

️ @FootColic pic.twitter.com/m5qhdSjeO0 — Football Report (@FootballReprt) October 5, 2023

В другом поединке группы Марсель не удержал победу над Брайтоном Де Дзерби. Провансальцы шокировали англичан в первом тайме, забив на 19-й и 20-й минутах – отличились Мбемба и Верету. Во второй половине Грос отыграл один мяч после ассиста Митомы. А под занавес игры Жоао Педро реализовал пенальти, спасая для "чаек" ничью.

Таким образом, АЕК с 4 очками возглавил группу B. Марсель и Аякс с 2 пунктами делят 2-3 места, а Брайтон Де Дзерби набрал первый балл.

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