Виктория Пльзень победила Астану во 2-м туре Лиги конференций. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 2-й тур

Группа С

Астана – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Томасов, 51 – Хори, 54, Калвах, 57

Астана и Виктория открыли второй тур Лиги конференций. В первом тайме только свисток арбитра спас голкипера гостей от фиаско. Станек за пределами штрафного махнул ногой мимо мяча, после чего Томасов без проблем поразил пустые ворота. Сигнал ассистента об офсайде сохранил счет 0:0.

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Гола пришлось ждать до 51-й минуты. Томасов таки достиг своего, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной. Капитану Астаны серьезно помог рикошет от защитника, который дезориентировал кипера.

Но очень скоро ситуация кардинально поменялась. Уже на 57-й минуте счет был уже 2:1 в пользу Виктории. Сначала Томаш Хори головой замкнул подачу с фланга, а буквально тут же Лукаш Калвах из-за пределов штрафной положил мяч в дальний угол.

Счет 1:2 сохранился до финального свистка. Виктория набрала 6 очков и возглавляет группу C. Астана с нулем на последней позиции.

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