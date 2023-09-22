Лига Европы УЕФА 2023/24, 1-й тур

Группа А

Вест Хэм – ТСЦ Бачка-Топола – 3:1

Голы: Петрович, 66 (автогол), Кудус, 70, Соучек, 81 – Станич, 48

Олимпиакос – Фрайбург – 2:3

Голы: Эль-Кааби, 40, 75 – Шаллай, 9, Грифо, 45+7 (пен), Филипп, 86

Группа В

Аякс – Марсель – 3:3

Голы: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 – Клос, 23, Обамеянг, 38, 78

Брайтон – АЕК Афины – 2:3

Голы: Жоау Педру, 30 (пен), 67 (пен) – Сидибе, 11, Гачинович, 40, Понсе, 84

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Вест Хэм в родных стенах расправился с дебютантом еврокубков – сербский ТСЦ Бачка Топола. Хотя поединок легко не давался. Гости сохранили ворота сухими в первом тайме, а в начале второго еще и вышли вперед вследствие грубой ошибки от Огбонны. Станич отобрал мяч и реализовал выход один на один.

Впрочем, уже на 66-й подача от Бенрама привела к автоголу Петровича (если бы не он, то забил бы Кудус), а после этого Кудус и Соучек провели еще по одному голу – причем в обоих случаях ассистировал Уорд-Проуз. 3:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В параллельной встрече Олимпиакос и Фрайбург устроили перестрелку с пятью голами. Греки дважды сравнивали счет, однако на 86-й минуте Филипп принял подачу с углового и прошил ближний угол ворот "олимпийцев". 2:3! Фрайбург празднует победу.

Настоящий триллер увидели болельщики в Амстердаме, где Аякс принимал Марсель. Хозяева быстро оформили комфортное преимущество – на 9-й минуте Бробби перехватил мяч в центре и вышел один на один, а на 20-й Бергейс бахнул с лету после розыгрыша углового. 2:0! Впрочем, уже на 23-й Клос убежал от трех защитников в штрафной и сократил отставание.

В конце первого тайма Обамеянг вообще сравнял счет, открывшись на правом краю штрафной и пробив в подкате под ближнюю штангу. 2:2 В обоих голах ассистировал Арит. На перерыв команды отправились при равных цифрах, однако всего через шесть минут после возобновления игры Тейлор снова вывел Аякс вперед – и здесь уже второй ассист праздновал Боржес.

Отпраздновать победу амстердамцам, однако, не суждено было, ведь Обамеянг на 78-й минуте оформил дубль. Пьер-Эмерик открылся на левом углу штрафной, сместился в центр и бахнул под дальнюю штангу. 3:3! Этот гол оказался последним в битве. Ничья на Йохан Кройф Арене.

В другом матче группы драмы было не меньше. Брайтон на родном Амексе принимал афинский АЕК. Греки с передач Хайсафи дважды выходили вперед в счете, причем открыть его удалось уже на 11-й минуте – впрочем, хозяева зарабатывали пенальти и сравнивали. В обоих случаях за подопечных Роберто Де Дзерби забил Жоау Педру.

Тем не менее, существенного игрового преимущества англичане не имели, за что и поплатились. Понсе, который вышел на замену в середине второго тайма, прошил Стила на 84-й минуте – 2:3! И вот теперь Брайтон не отскочил. Финальный свисток зафиксировал победу АЕКа.

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