Фиорентина разбила Сампдорию в поединке 32-го тура Серии А, а одним из мячей отметился бывший игрок Шахтера Додо. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Команды играли без голов до конца первого тайма, когда настоящий шедевр забил Кастровилли – итальянец классно поймал на ногу навес Бираги, отправив мяч в ворота от дальней стойки. После перерыва преимущество удвоил Додо – Йович не смог забить, но уже лежа на газоне сумел выкатить на экс-звезду Шахтера, который ударом с левой прошил вратаря.

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Очень быстро счет стал разгромным. Йович разгонял контратаку и вроде бы уже терял мяч, но успел отдать на Данкана, который рикошетом от защитника забил третий гол. Куаме быстро забил четвертый гол, а точку в игре поставил Терзич – еще один ассист Йовича.