Інтернасьйонал обіграв Гояс у матчі 3-го туру чемпіонату Бразилії, а єдиний гол у зустрічі забив знайомий українським вболівальникам за виступами в Динамо Карлос Де Пена.

Чемпіонат Бразилії 2023, 3-й тур

Інтернасьйонал – Гояс – 1:0

Гол: Де Пена, 53

Інтернасьйонал продовжує йти без поразок на початку нового сезону чемпіонату Бразилії. Цього разу команда здолала Гояс, а героєм зустрічі став Карлос Де Пена.

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Уругваєць у першому таймі отримав жовту, а по перерві забив шикарний гол. Після розіграшу кутового Де Пена потужно пробив з лету з лінії штрафного – м'яч залетів під поперечку.

Ця перемога дозволила Інтернасьйоналу набрати 7 очок та розміститись на четвертій сходинці після трьох турів. Карлос у новій кампанії зіграв у всіх трьох матчах, в яких відзначився 1 голом.

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