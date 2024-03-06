“Последний период в Бешикташе превратился в ужас, над нами просто издевались. Но я выбрал терпеть, потому что мне уже было 33 года, карьера приближалась к концу. Во время пандемии я подготовил план для послефутбольной жизни, и в него входил последний год в Бешикташе с хорошей зарплатой. В более молодом возрасте я бы так не сделал.

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За 14 месяцев я не провел ни одного матча, часто тренировался индивидуально. На этом этапе я позволил себе немного расслабиться. Весы подо мной дошли до отметки 110 кг. Морально я уже был готов завершать карьеру, но потом с друзьями начал тренироваться в любительском клубе Реал Срананг. 50-летние мужики обходили меня...

Я наконец-то взялся за голову. Хотел показать, что могу вернуться, хотел завершить карьеру по-другому. После этого поступало множество звонков с предложениями. И это настоящее благословение, что я до сих пор могу играть в футбол в 36 лет", – признался Ленс в интервью VI.nl.

Напомним, летом 2013-го Динамо заплатило ПСВ за полузащитника 9 млн евро. Голландец задержался в Киеве на 2 сезона – 76 матчей, 15 голов и 18 ассистов. После завоевания чемпионства Ленса продали в Сандерленд за 11,4 млн евро. Сейчас Джермейн доигрывает в Версале из третьего дивизиона Франции.

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