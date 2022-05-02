Вингер Бешикташа Джермейн Ленс продолжает все меньше напоминать себя самого образца киевского Динамо.

На одной из тренировок Бешикташа журналисты заметили ужасную форму Джермейна Лэнса, который набрал немаленький живот, сообщает Milliyet.

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Такая форма объясняет, почему нидерландец не попадает в заявку Бешикташа с мая прошлого года. Его соглашение с турецким грандом подходит к концу по завершению текущего сезона.

Напомним, Ленс выступал за Динамо с 2013 по 2015 годы, откуда перебрался в Сандерленд. За этот период вингер сыграл за киевлян в 78 поединках, забив 16 голов и отдав 19 ассистам.

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