"Останній період у Бешикташі перетворився на жахіття, з нас просто знущались. Але я обрав терпіти, бо мені вже було 33 роки, кар'єра наближалася до кінця. Під час пандемії я підготував план для післяфутбольного життя, і в нього входив останній рік в Бешикташі з хорошою зарплатою. В молодшому віці я б так не зробив.

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За 14 місяців я не провів жодного матчу, часто тренувався індивідуально. На цьому етапі я дозволив собі трохи розслабитись. Ваги піді мною дійшли до позначки 110 кг. Морально я вже був готовий завершувати кар'єру, але потім з друзями почав тренуватись у аматорському клубі Реал Срананг. 50-річні мужики обходили мене...

Я нарешті взявся за голову. Хотів показати, що можу повернутися, хотів завершити кар'єру по-іншому. Після цього надходило безліч дзвінків із пропозиціями. І це справжнє благословення, що я досі можу грати у футбол у 36 років", – зізнався Ленс в інтерв'ю VI.nl.

Нагадаємо, влітку 2013-го Динамо заплатило ПСВ за півзахисника 9 млн євро. Нідерландець затримався у Києві на 2 сезони – 76 матчів, 15 голів та 18 асистів. Після здобуття чемпіонства Ленса продали у Сандерленд за 11,4 млн євро. Зараз Джермейн дограє у Версалі з третього дивізіону Франції.

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