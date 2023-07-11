Румынский специалист Адриан Муту в сезоне 2023/24 будет работать с азербайджанским Нефтчи.

Официальный сайт азербайджанский клуб подтвердил назначение нового главного тренера. Адриан Муту подписал контракт с Нефтчи сроком на два года.

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Румынский специалист ранее возглавлял Рапид, с которым разорвал сотрудничество по обоюдному согласию. Как игрок Муту выступал за Челси, Ювентус, Фиорентину, Верону и ряд других клубов. В составе лондонцев Адриан выигрывал титул чемпиона Англии.

Муту начнет работать с командой после того, как Нефтчи вернется из России, где выступает на "суперпрестижном" турнире "Кубок Матч ТВ".

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