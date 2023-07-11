Румунський фахівець Адріан Муту в сезоні 2023/24 буде працювати з азербайджанським Нефтчі.

Офіційний сайт азербайджанського клубу підтвердив призначення нового головного тренера. Адріан Муту підписав контракт з Нефтчі терміном на два роки.

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Румунський фахівець раніше очолював Рапід, з яким розірвав співпрацю по обопільній згоді. Як гравець Муту виступав за Челсі, Ювентус, Фіорентину, Верону та низку інших клубів. У складі лондонців Адріан здобував титул чемпіона Англії.

Муту почне працювати з командою після того, як Нефтчі повернеться з Росії, де виступає на "суперпрестижному" турнірі "Кубок Матч ТВ".

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