Полузащитник Виктор Мозес планировал как можно быстрее убежать из чемпионата оккупантов.

АПЛ заблокировала трансфер нигерийца из московского Спартака в Бернли, сообщает Mirror.

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Мозес согласовал с "кларетовыми" условия контракта, однако переход заблокировала лига. УЕФА и ФИФА разрешили игрокам с чемпионатов России и Украины переходить вне трансферного окна, но АПЛ не дает им разрешение на регистрацию. Мозес был вынужден оставаться в Спартаке как минимум до конца сезона.

В свое время вингер был важным игроком Челси, который выигрывал чемпионат Англии сезона 2016/17.

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