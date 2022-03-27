Главный человек в московском клубе – Леонид Федун – может стать банкротом.

Федун на заседании исполкома РФС сообщил, что потерял 99% своего состояния. Об этом передал один из участников встречи футбольных клоунов РФ.

Бизнесмен владеет Спартаком с 2004 года. Его состояние до полномасштабного вторжения в Украину составляло 11 миллиардов долларов. По всем оценкам, он потерял огромную часть этих денег.

В России также ожидают, что ФИФА и УЕФА могут лишить их членства.

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