АПЛ заблокувала трансфер нігерійця з московського Спартака у Бернлі, інформує Mirror.

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Мозес узгодив з "кларетовими" умови контракту, однак перехід заблокувала ліга. УЄФА та ФІФА дозволили гравцям з чемпіонатів Росії і України переходоити поза трансферним вікном, але АПЛ не дає їм дозвіл на реєстрацію. Мозес був змушений залишатися у Спартаку щонайменше до кінця сезону.

Свого часу вінгер був важливим гравцем Челсі, який вигравав чемпіонат Англії сезону 2016/17.

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