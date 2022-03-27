Екс-зірка Челсі не зміг покинути Росію через обмеження АПЛ – доводиться далі гнити у "чемпіонаті водокачки"
Півзахисник Віктор Мозес планував якомога швидше накивати п'ятами з чемпіонату окупантів.
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Мозес узгодив з "кларетовими" умови контракту, однак перехід заблокувала ліга. УЄФА та ФІФА дозволили гравцям з чемпіонатів Росії і України переходоити поза трансферним вікном, але АПЛ не дає їм дозвіл на реєстрацію. Мозес був змушений залишатися у Спартаку щонайменше до кінця сезону.
Свого часу вінгер був важливим гравцем Челсі, який вигравав чемпіонат Англії сезону 2016/17.
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