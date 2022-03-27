Власник Спартака заявив, що втратив 99% статків – наслідки війни та санкцій
14:08 - Читать на русском
Головна людина в московському клубі – Леонід Федун – може стати банкрутом.
Федун на засіданні виконкому РФС повідомив, що втратив 99% своїх статків. Про це пресі передав один з учасників зустрічі футбольних клоунів РФ.
Бізнесмен володіє Спартаком з 2004 року. Його статки до повномасштабного вторгнення в Україну складали 11 мільярдів доларів. За всіма оцінками він втратив величезну частину цих грошей.
В Росії також очікують, що ФІФА та УЄФА можуть позбавити їх членства.
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