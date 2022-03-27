Головна людина в московському клубі – Леонід Федун – може стати банкрутом.

Федун на засіданні виконкому РФС повідомив, що втратив 99% своїх статків. Про це пресі передав один з учасників зустрічі футбольних клоунів РФ.

Бізнесмен володіє Спартаком з 2004 року. Його статки до повномасштабного вторгнення в Україну складали 11 мільярдів доларів. За всіма оцінками він втратив величезну частину цих грошей.

В Росії також очікують, що ФІФА та УЄФА можуть позбавити їх членства.

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