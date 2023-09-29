Бразильский игрок в начале сентября перебрался из Астон Виллы в Аль-Духайль. Коутиньо дебютировал в матче против Аль-Мархия.

Экс-игрок Барселоны официально перебрался из АПЛ в Катар

Команды успели обменяться голами до 24 минуту встречи. В добавленное время к первому тайму Аль-Духайль получил право исполнить штрафной. К мячу подошел Коутиньо, который классным ударом положил гол в ближний к себе угол. Благодаря бразильцу Аль-Духайль добыл победу.

Напомним, что Филиппе Коутиньо в Европе выступал за Ливерпуль, Интер, Барселону и другие клубы.