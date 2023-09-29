Экс-звезда Барселоны забил в дебютном матче – роскошный гол со штрафного принес победу его команде
11:13 - Читати українською
Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо впервые отличился в чемпионате Катара.
Бразильский игрок в начале сентября перебрался из Астон Виллы в Аль-Духайль. Коутиньо дебютировал в матче против Аль-Мархия.
Экс-игрок Барселоны официально перебрался из АПЛ в Катар
Команды успели обменяться голами до 24 минуту встречи. В добавленное время к первому тайму Аль-Духайль получил право исполнить штрафной. К мячу подошел Коутиньо, который классным ударом положил гол в ближний к себе угол. Благодаря бразильцу Аль-Духайль добыл победу.
Напомним, что Филиппе Коутиньо в Европе выступал за Ливерпуль, Интер, Барселону и другие клубы.
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