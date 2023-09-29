Екс-зірка Барселони забив у дебютному матчі – розкішний гол зі штрафного приніс перемогу його команді
11:13 - Читать на русском
Атакувальний півзахисник Філіппе Коутінью вперше відзначився в чемпіонаті Катару.
Бразильський гравець напочатку вересня перебрався з Астон Вілли до Аль-Духайль. Коутінью дебютував в матчі проти Аль-Мархія.
Екс-гравець Барселони офіційно перебрався з АПЛ в Катар
Команди встигли обмінятися голами до 24 хвилину зустрічі. В доданий час до першого тайму Аль-Духайль отримав право виконати штрафний. До м'яча підійшов Коутінью, який класним ударом поклав гол в ближній до себе кут. Завдяки бразильцю Аль-Духайль добув перемогу.
Нагадаємо, що Філіппе Коутінью в Європі виступав за Ліверпуль, Інтер, Барселону та інші клуби.
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