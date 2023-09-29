Бразильський гравець напочатку вересня перебрався з Астон Вілли до Аль-Духайль. Коутінью дебютував в матчі проти Аль-Мархія.

Екс-гравець Барселони офіційно перебрався з АПЛ в Катар

Команди встигли обмінятися голами до 24 хвилину зустрічі. В доданий час до першого тайму Аль-Духайль отримав право виконати штрафний. До м'яча підійшов Коутінью, який класним ударом поклав гол в ближній до себе кут. Завдяки бразильцю Аль-Духайль добув перемогу.

Нагадаємо, що Філіппе Коутінью в Європі виступав за Ліверпуль, Інтер, Барселону та інші клуби.