Француз летом вернулся до 2023 года вернулся в Лигу 1. Впрочем, игрового времени получал не много, а в ближайшее время 30-летний Самуэль Умтити снова не сможет играть, поскольку перенес операцию на колене. По информации французских СМИ, не исключен даже вариант с завершением карьеры.

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"Ему сделали операцию в среду. Все прошло хорошо, теперь Умтити должен восстановиться. Я еще не знаю, как долго он будет недоступен. Сыграет ли он снова в этом сезоне? Может быть. Честно говоря, не знаю и не хочу ничего говорить. Конечно, у него будет возможность сыграть снова, но об этом трудно сейчас говорить", – цитирует Фонсеку RMC Sport.

Напомним, что проблемы с коленом Умтити начались после ЧМ-2018. Именно из-за травматичности француз не смог продолжить карьеру в Барселоне, за которую выступал с 2016 года.

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