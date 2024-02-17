Француз влітку повернувся до 2023 року повернувся в Лігу 1. Утім, ігрового часу отримував небагато, а найближчим часом 30-річний Самуель Умтіті знову не зможе грати, оскільки переніс операцію на коліні. За інформацією французьких ЗМІ, не виключений навіть варіант із завершенням кар'єри.

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"Йому зробили операцію в середу. Все пройшло добре, тепер Умтіті повинен відновитися. Я ще не знаю, як довго він буде недоступний. Чи зіграє він знову в цьому сезоні? Може бути. Чесно кажучи, не знаю і не хочу нічого говорити. Звичайно, у нього буде можливість зіграти знову, але про це важко зараз говорити", – цитує Фонсеку RMC Sport.

Нагадаємо, що проблеми з коліном Умтіті почалися після ЧС-2018. Саме через травматичність француз не зміг продовжити кар'єру в Барселоні, за яку виступав з 2016 року.

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